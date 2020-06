Scuola: gruppo Facebook con quasi undicimila membri tra docenti, dirigenti e personale scolastico

Sta raggiungendo gli undicimila membri il gruppo Facebook “Noi a scuola…con Pon…Pqm e…Lim”, creato 11 anni fa dalla prof.ssa Pina Di Maso docente di scuola secondaria di primo grado. Attualmente il gruppo conta 10.879 membri di cui docenti e dirigenti, personale scolastico di tutta Italia, ispettori e direttori generali. In questo periodo di pandemia il gruppo si è rivelato molto utile per gli aggiornamenti e per le informazioni utili. “Il gruppo è seguito quotidianamente soprattutto in questo periodo pandemico che ha cambiato la nostra vita. Nel mio piccolo, compatibilmente con i miei impegni scolastici, cerco di dare informazioni in tempo reale circa la scuola e non offrire altre numerose informazioni utili.”spiega la fondatrice del gruppo Pina Di Maso “Il gruppo è coadiuvato dai moderatori ai quali va il mio ringraziamento: le dirigenti scolastiche Maria Rosaria Bocchino e Fernanda Manganelli, la prof.ssa Ida Scognamiglio, il formatore dott Francesco De Cicco.”

Molti sono gli apprezzamenti per l’iniziativa. L’ispettore Mario Maviglia ha dichiarato “In questo periodo di particolare difficoltà e di distanziamento sociale ancor più è importante un gruppo come questo che mette insieme tante persone per dibattere, confrontarsi e documentarsi sui problemi educativi e scolastici” e tanti sono i commenti dei presidi e di altri esponenti del mondo della scuola che tra l’altro, si sono complimentati con la prof. Di Maso sottolineando la validità del gruppo.

“Ritengo che questo gruppo abbia generato un’agorà virtuale utile alla comunità , che si occupa di formazione. Agorà che sviluppa un dibattito costruttivo, che certamente aiuta a crescere il mondo della scuola.” ha detto Aldo Bova Presidente nazionale del Forum delle associazioni sociosanitarie “Vedo che fra i membri attivi e propositivi ci sono valenti docenti e dirigenti dei vari gradi della scuola e alcuni universitari. La comunità del mondo della formazione ha necessità di : Aggiornamenti continui su leggi, decreti e quant’altro riguardi la gestione della scuola; Novità sulle varie materie di insegnamento, andando dalla storia, alla geografia, alla matematica, alla comunicazione, al rapporto fra insegnante e discente. Attualità in tutti i campi dalla Medicina, alla Politica, alla Storia, allo Sport (gli insegnanti è bene che siano documentati). Valori morali ed etici da conoscere, maturare e trasferire. Questo gruppo offre con ottima qualità tutti questi elementi, sottoponendoli al dibattito, al dialogo costruttivo. Nel periodo che stiamo vivendo da alcuni mesi del COVID-19 , il Gruppo è stato veramente vicino ed utile ai suoi membri…”