Vasto: il Pd chiede incontro urgente con Regione e direttore della Asl per la situazione dell’ospedale

Il PD di Vasto chiede un incontro urgente con il Presidente Marsilio, l’Assessore Verì e il Direttore Schael per la situazione dell’ospedale e chiedono chiarezza sul futuro. “Il San Pio sta infatti vivendo una rapida e veloce retrocessione che se non viene immediatamente fermata rischia di creare danni irreparabili ad un territorio ampio come quello del Vastese.” Scrivono in una nota i segretari del Pd di Vasto e Gianni Cordisco, Segretario del Pd Provinciale di Chieti “Chiuse le sale operatorie, chiuso il Day Surgey, chiusa la Nefrologia. Sulla riapertura della cucina non si sente proferire parola. I medici e i primari continuano a darsi alla fuga. Il reparto di Ostetricia è stato diviso. L’emodinamica è caduta nel dimenticatoio. E ora si aggiunge anche il crollo della controsoffittatura di una stanza del Reparto di Chirurgia che fortunatamente non ha creato danni a persone se non tanto spavento e qualche escoriazione ad un paziente presente in stanza.Il tutto sotto il silenzio assordante di una Regione a guida centrodestra e con un direttore aziendale che si limita ad invitare tutti alla calma”.

