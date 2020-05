Lanciano, Maria Patrizia Bomba nuova assessora al commercio

Presentata questa mattina alla stampa la nuova assessora al commercio del comune di Lanciano, Maria Patrizia Bomba, che prende il posto di Francesca Caporale dimessasi qualche giorno fa. La neo assessora si è dichiarata subito disponibile al confronto visto il momento delicato che la città sta attraversando a causa dell’emergenza coronavirus esprimendo giudizi positivi su chi ha lavorato per 4 anni nell’interesse della città. Ecco la dichiarazione del sindaco Mario Pupillo “Sono felice di annunciare la nomina ad Assessora di Maria Patrizia Bomba, cui questa mattina ho affidato formalmente con decreto le importanti deleghe alla mobilità, commercio, digitalizzazione, agricoltura e lavoro. Ringrazio ancora una volta Francesca Caporale per i quattro anni di grande impegno politico e istituzionale, che hanno permesso di raggiungere risultati importanti per l’Amministrazione. Siamo certi che la neo Assessora Maria Patrizia Bomba, che questa mattina abbiamo presentato alla stampa e alla città dopo aver ricevuto e condiviso mercoledì sera la proposta ricevuta dal capogruppo in consiglio comunale di Insieme@Sinistra Piero Cotellessa e dai rappresentanti di Art.1 Marco Severo e Antonio Canzano, saprà continuare nel solco tracciato per cogliere gli obiettivi strategici in questo anno di fine mandato, in particolare sui temi del commercio e della mobilità. Patrizia Bomba è una persona di cui tutti apprezzano la forte passione politica, come testimonia il largo consenso ottenuto nella lista Insieme@Sinistra nelle elezioni di giugno 2016, e l’impegno nel volontariato in qualità di presidente dell’AVO Lanciano (Associazione Volontari Ospedalieri). Metterà da subito a disposizione della comunità il suo bagaglio di esperienza decennale in un servizio pubblico importante come la Asl in qualità di funzionaria, con una dedizione totale alla causa e all’ascolto di tutte le istanze che in questo momento segnato dalla pandemia di coronavirus colpisce tutti, ma in particolare modo le famiglie e le attività commerciali che intendiamo ulteriormente sostenere.”

