AWA20 – ecco gli otto finalisti

Si sono completate le preselezioni degli 8 finalisti del concorso Arezzo Wave Abruzzo. Come già annunciato per la prima volta sono stati aperti i pre-ascolti anche al pubblico tramite la pagina web appositamente creata da AnimusLab. La soddisfazione degli organizzatori è palpabile dato l’ampio riscontro ottenuto. Sono stati raccolti, infatti, quasi 4000 voti on-line (3976 ndr) che ben rappresentano il fermento musicale della regione. “A parte qualche piccolo problema di spamming facilmente aggirato dai controlli incrociati, possiamo assicurare che i voti raccolti sono reali. Il voto online è stato introdotto per poter dare ai gruppi la visibilità che, altrimenti, con il blocco dei concerti obbligato dalla pandemia, non avrebbero potuto avere.” scrivono gli organizzatori ” Vistal’esperienza positiva di questa novità probabilmente sarà replicata anche per la prossima edizione. Torniamo, però, all’esito delle votazioni online e alle scelte degli organizzatori. Daivoti via web rintracciabili in questa pagina risultano inclusi i seguenti gruppi/artisti:

Maxwell Pies Avezzano (AQ) 599 voti

The Travel Mates Ortona (CH) 525 voti

Battista Avezzano (AQ) 517 voti

A questi si aggiungono i 5 selezionati dagli organizzatori:

Le Canzoni Giuste – Pescara, Metanoia – Tortoreto (TE), Mojoshine – Tagliacozzo (AQ),

RockweilHertz – Rocca S. Giovanni (CH), Via Delle Indecisioni – Chieti.

Questi gli otto finalisti per l’edizione 2020. Ora i loro brani in concorso saranno ascoltati e valutati dalla una giuria composta da il cantautore Paolo Capodacqua, il M° Davide Verticelli di RAI Radio1, Marco di Nardo dei Management del dolore post-operatorio (Management) e Danilo Di Nicola del Loop Music Store. Al termine degli ascolti, previsto per il 11 giugno, sarà nominata le “Arezzo Wave Best Band 2020″ per l’Abruzzo che a novembre salirà sul palco di SudWave ed avrà la possibilità di partecipare a tutte le iniziative ed i festival collegati.”

