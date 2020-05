Sospiri (F.I.) “Grave non aver votato il Garante dell’Infanzia”

“E’ grave non aver votato oggi il Garante dell’Infanzia, non si fanno questi giochetti politici quando ci sono di mezzo i bambini. Non abbiamo scritto una bella pagina della storia del Consiglio regionale. Questa legge era importante e l’avevamo resuscitata dai cassetti impolverati del Consiglio regionale, non andava mischiato il livello politico su questo argomento” è quanto ha dichiarato il Presidente Lorenzo Sospiri al termine della seduta del Consiglio regionale circa la non approvazione della figura del Garante dell’Infanzia.

