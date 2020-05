Festival dello Yoga Abruzzese, on line dal 30 maggio al 2 giugno

E la disciplina del momento, lo Yoga ed i suoi benefici per il corpo e per la mente sono indiscussi. In questo periodo in cui si sono fermate tutte le attività ed è difficile riprenderle come prima, tutto si sta spostando sul web. Una bella iniziativa è quella organizzata da Silvia Ferrante e Veronica Presutti dell’Associazione Fior di Loto, centro yoga ed arti creative di Lanciano, che hanno organizzato il primo Festival dello Yoga on line. Quattro giornate dedicate al benessere psicofisico, per riscoprire se stessi e per ritrovare, anche se virtualmente, il contatto con gli altri. Tutto questo e molto altro nel Festival dello Yoga Abruzzese, un evento ricco di appuntamenti che si svolgerà dal 30 maggio al 2 giugno dalle ore 8.00 alle 21.30 sulla piattaforma Zoom.

Una full immersion di energia, con un minimo di 8 lezioni al giorno, che forniranno la possibilità di esplorare varie discipline: hatha, vinyasa, anusara yoga, ashtanga yoga, kundalini, Yoga Nidra, Yin yoga, power Yoga, Rocket yoga, Integral Yoga, anukalana, shiva flow, yoga su misura, yoga dolce, satria yoga, yoga in volo, yoga bimbi, odaka yoga, sivananda yoga e kundhatha. E ancora, oltre allo yoga, sarà possibile seguire lezioni di pilates, tai chi – Qi Gong, verticalismo e counseling.

Il tutto a costi veramente contenuti, per permettere a chiunque di partecipare in questo periodo storico così difficile. Per informazioni e prenotazioni: https://m.facebook.co/yogafestivalabruzzo/

No related content found.