Lanciano, proroga sosta gratuita nei parcheggi a pagamento e sospensione Ztl

Lanciano. L’Assessorato alla Mobilità comunica che, con ordinanza n.99 del 12 maggio 2020 del dirigente del settore Programmazione Urbanistica Mobilità e Traffico Andrea De Simone, è prorogata la gratuità della sosta nei parcheggi blu fino alle ore 23 del 1° giugno e la sospensione delle zone a traffico limitato fino a nuova disposizione. L’ordinanza recepisce l’indirizzo espresso dalla Giunta attraverso la delibera approvata l’11 maggio, su proposta dell’Assessora alla Mobilità Francesca Caporale.

“I parcheggi a linea blu, solitamente a pagamento, saranno gratuiti fino al 1° giugno senza limiti di orario: si tornerà quindi a pagare per la sosta con le solite tariffe a partire da mercoledì 3 giugno. I cittadini troveranno degli avvisi nei pressi dei parchimetri, in cui si informa della gratuità della sosta. Abbiamo inoltre deciso di prorogare la sospensione delle ztl fino a nuova disposizione. Sempre nel rispetto delle norme previste dal Dpcm in vigore a tutela della salute pubblica, intendiamo mettere a disposizione tutte le nostre risorse per aiutare il settore produttivo della nostra città a riprendere gradualmente e in sicurezza le proprie attività. Da domani inizieremo a lavorare sulle manifestazioni di interesse delle attività che intendono usufruire di maggiore suolo pubblico”, dichiara l’Assessora alla Mobilità Francesca Caporale.

No related content found.