Lanciano, Fase 2, un consiglio straordinario richiesto da FdI per studiare la ripartenza

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia al Comune di Lanciano formato da Paolo Bomba, Gabriele di Bucchianico e Roberto Gargarella, ha richiesto ed ottenuto la convocazione di un consiglio comunale straordinario per affrontare le problematiche e studiare iniziative per la ripartenza della città dopo il fermo dovuto al coronavirus.

“Continua, dal 13 marzo, l’azione politica responsabile del gruppo consigliare di Fratelli d’Italia. Dall’inizio di questa emergenza si è dimostrato un gruppo consigliare maturo che, in queste settimane, si è stretto intorno alle istituzioni senza fare nessuna polemica e mantenendo un tono basso per il momento particolare che si sta vivendo.” Si legge in una nota. “Stiamo uscendo con prudenza dall’emergenza sanitaria per passare nella cosiddetta FASE2 dopo un periodo di lockdown che ha fermato quasi tutte le attività ed ha ferito gravemente la nostra economia. Ora è il momento di iniziare a ripartire e di fare proposte concrete. Nella seduta del consiglio comunale di ieri abbiamo chiesto ufficialmente un consiglio straordinario che veda all’ordine del giorno le azioni da mettere in campo per risollevare la città da questa grande crisi. La nostra richiesta è stata condivisa dagli altri consiglieri e dalla maggioranza. Noi punteremo su tre grandi temi: la famiglia, le partite Iva, due settori fortemente colpiti dall’emergenza, e le scuole. La riapertura delle scuole è prevista per settembre e dobbiamo sfruttare questi mesi per far si che si studino tutti i sistemi per poter consentire ai nostri ragazzi di tornare tra i banchi in sicurezza. Ripartire è oggi la parola d’ordine, ma abbiamo la consapevolezza che nulla sarà più come prima in quanto il distanziamento sociale e le misure di prevenzione del contagio penalizzeranno tante attività economiche che vedranno ridurre notevolmente i loro fatturati. Dobbiamo quindi impegnarci tutti per aiutare la città a fronteggiare l’emergenza economica conseguente a quella sanitaria.”