Alcolisti anonimi: il prezioso sostegno telefonico in tempi di Coronavirus

L’emergenza causata dal Coronavirus sta creando disagi anche in tutte quelle attività di sostegno indispensabili soprattutto per i problemi legati alle dipendenze. Alcolisti Anonimi che da anni aiuta, in tutto il mondo, persone ad uscire dalla dipendenza dell’alcool, in questo periodo ha potenziato l’assistenza telefonica. A disposizione degli utenti c’è il numero verde nazionale 800411406, e lo spotello di ascolto area Abruzzo Molise con il numero 3386650515. In Italia Alcolisti Anonimi è attiva dal 1972 ed è presente in tutte le regioni con circa 500 gruppi. Scopo dell’associazione, fatta da persone che sono riuscite a risolvere il problema della dipendenza da alcool, è aiutare gli altri ad uscire dalla schiavitù ed a rifarsi una vita. Il metodo principalmente si basa sul gruppo, sulla condivisione, sul racconto, sul confronto.

No related content found.