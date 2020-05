Lanciano, Lega “accolte alcune nostre proposte”

Il gruppo della Lega di Lanciano che nei giorni scorsi ha presentato al Sindaco della città diverse proposte per affrontare l’emergenza Coronavirus, dichiara soddisfazione per l’accoglimento di alcune di queste. In una nota si legge “Il nostro senso di responsabilità e spirito collaborativo hanno dato i loro frutti. Delle nostre proposte presentate al sindaco Mario Pupillo ed alla sua amministrazione, due sono state prese in considerazione. Si tratta dello sblocco dei pagamenti a favore delle aziende che hanno eseguito forniture, lavori o fornito servizi al Comune di Lanciano e dell’estensione della sospensione delle ZTL. Lo sblocco dei pagamenti lo avevamo richiesto già dal 4 aprile scorso e ci era stato sollecitato da tanti imprenditori, che si trovano a vivere questo momento di grande difficoltà dovuto all’emergenza del Coronavirus. Nella riunione della 1^ commissione consiliare “Sviluppo Economico, Decentramento, Bilancio e Programmazione” convocata con urgenza per domani (5 maggio) verrà trattato l’argomento. Per quanto riguarda le Ztl, l’assessore competente ha annunciato, sulla stampa, di essere orientato a prorogare la sospensione, è un primo passo, noi ci auguriamo che venga prorogata fino al 31 dicembre 2020. Ci aspettiamo che anche le altre proposte vengano accolte perché riguardano argomenti molto sentiti dai cittadini e dalle imprese. In un momento di crisi come questo, è indispensabile, come indicato al primo punto delle proposte da noi presentate, istituire un comitato tecnico composto da consiglieri comunali di maggioranza ed opposizione insieme ad associazioni di categoria, finalizzato a fronteggiare l’emergenza Covid 19 con misure tecniche ed economiche. In questa fase di difficoltà ed incertezze, la Lega ribadisce la sua disponibilità a collaborare con tutte le forze politiche per superare questo particolare e grave momento per cittadini ed imprese.”

