FASE 2, responsabilità e rispetto delle regole

Dal 4 maggio inizia la Fase 2. La Fase della ripartenza di altre attività commerciali, di una maggiore libertà per tutti noi, ma non significa che tutto riprende come prima. Infatti Fase2 non è la fase dopo l’emergenza, ma la fase in cui impariamo a convivere con il terribile Virus. E’ quindi fondamentale mettere in atto atteggiamenti responsabili e rispettare le regole. Il pericolo di contagio c’è ancora e dipende tutto da noi. Quindi l’utilizzo di mascherine anche all’aria aperta laddove non è possibile garantire il distanziamento sociale, lavarsi le mani e seguire le regole in caso di sintomi o febbre.

