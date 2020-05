Fase 2: obbligo di mascherine anche all’aperto e regole ferree per chi rientra in Abruzzo

Tutte le persone che, a qualsiasi titolo, siano presenti nel territorio abruzzese (anche non residenti), sono tenute – per i prossimi 15 giorni – ad indossare la mascherina anche negli spazi aperti, laddove non sia possibile mantenere distanze sociali. Lo stabilisce l’ordinanza n.54 firmata quest’oggi dal presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio. Inoltre nella stessa ordinanza si prevede che tutte le persone che a qualsiasi titolo, a partire da lunedì 4 maggio p.v., raggiungano il territorio abruzzese con giusto titolo,provenienti da altre regioni italiane, abbiano a segnalare la propria presenza sul territorio regionale, in modalità telematica all’indirizzo:https://www.regione.abruzzo.it/content/come-segnalare-il-proprio-ingresso-abruzzo ovvero al numero verde regionale 800 595 459 per l’opportuna presa in carico da parte del locale Servizio di Igiene, Epidemiologia e sanità Pubblica (SIESP) responsabile dell’area di arrivo ed al Comune di Residenza (o di Domicilio laddove non concidente) o dimora di destinazione nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, ove appartenenti al Servizio Sanitario della Regione Abruzzo; Inoltre che tutte le persone provenienti da altra Regione siano obbligate, per i prossimi 15giorni ovvero sino a diverso provvedimento:

a.al monitoraggio giornaliero della propria temperatura corporea e a comunicare tempestivamente al SIESP territorialmente competente la eventuale temperatura superiore a 37.5;

b.al mantenimento del distanziamento sociale di almeno un metro e dell’uso della mascherina e dell’igiene delle mani per la prevenzione della trasmissione di SARS-Cov2, anche nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio Regionale, come disposto dal DPCM del 26 aprile 2020, articolo 3, comma 2 nonchè negli spazi chiusi e a livello domiciliare. Non sono soggetti al predetto obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.