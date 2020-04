Casartigiani organizza convegno on line su Fase 2

Si avvicina la cosiddetta Fase2, il momento della ripartenza delle attività in generale e Casartigiani vuole essere ancora di più vicina alle imprese organizzando per il 30 aprile prossimo alle 17 un Convegno in diretta on line dal titolo “Fase2. Ripartire quando, ripartire come.” I professionisti risponderanno alle domande delle imprese, verrà fatta chiarezza sulla normativa emergenziale, verranno spiegati quali sono gli adempimenti necessari alla riapertura. In collegamento saranno: Fabrizio Bomba, presidente Casartigiani provincia di Chieti, l’avvocato Mario La Morgia, Mariangela Andreoli, commercialista, Alessandro Fantini , architetto, RSPP aziendale e formatore. La diretta potrà essere seguita sul profilo Facebook di Casartigiani Provincia di Chieti.

