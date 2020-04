D’Amario “Ripartire ma con garanzie contro nuovi focolai”

C’è stata una “grande mitigazione del rischio contagio ma la circolazione del virus è ancora molto importante”. Lo afferma, Claudio D’Amario, componente il Comitato tecnico scientifico incaricato dalla Giunta regionale per l’emergenza Covid 19. “Si parla di fase 2 – si legge nel comunicato della regione – ma l’epidemiologia non fa distinzioni temporali, segue l’andamento dei contatti sociali. Possiamo dire che sicuramente cambiano gli approcci ed è chiaro che il distanziamento non può più essere il solo antagonista al Covid”. Secondo D’Amario, nella gestione della fase 2 le regioni dovranno garantire anzitutto la gestione della malattia Covid in “percorsi separati, avere cioè ospedali o padiglioni dedicati, completamente isolati; una attenta gestione delle strutture residenziali, e l’intercettazione dei focolai domestici per la gestione precoce delle complicanze, con un monitoraggio attento a domicilio”. Si tratta di “elementi di garanzia” finalizzati alla ripartenza e a prevenire nuovi focolai. “Oggi – spiega D’Amario – siamo in grado di individuare il grado di rischio in relazione alle tipologie di attività produttive; possiamo dire che il rischio è inferiore nella silvicoltura, nell’edilizia e nel manifatturiero mentre è più consistente nelle attività di tipo turistico. Sicuramente ci si è dotati di protocolli avanzati tra parti sociali e datoriali che prevedono anche una nuova cultura della sanificazione, maggiori turnazioni, e il prolungamento degli orari di lavoro, ma ci vuole gradualità”.

No related content found.