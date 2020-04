Residenze per anziani di Atessa e San Giovanni Teatino, interviene l’assessore Verì

“Nessuna struttura sul territorio viene trascurata in merito alla diffusione di Covid-19, siano esse a carattere sanitario o sociale. Vale per la Casa di riposo di Atessa come per la Rsa di San Giovanni Teatino”: suona chiaro l’impegno dell’Assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, su quello che si annuncia un nuovo fronte nell’ambito dell’emergenza e che riguarda il contagio nelle residenze per anziani. A tale proposito ha convocato per domani una riunione con i presidenti dei Comitati ristretti dei Sindaci delle quattro Asl, con i quali concordare gli interventi necessari per intensificare i controlli e garantire condizioni di maggiore sicurezza a operatori e ospiti. Per quanto riguarda la Casa di riposo di Atessa, struttura a vocazione sociale, la Asl Lanciano Vasto Chieti ha inviato sul posto l’équipe dell’Usca, l’Unità speciale di continuità assistenziale, che ha sottoposto a visita tutti gli ospiti, compilando schede di anamnesi per ognuno. I tamponi sono risultati positivi per tutti gli anziani, ragione per la quale si è deciso al momento di trattenerli nella stessa struttura, sempre monitorati quotidianamente dalla stessa équipe che ne monitorerà le condizioni, disponendo il ricovero in ospedale in caso di necessità. Anche alla Rsa “Villa San Giovanni” di San Giovanni Teatino sono stati inviati medici della Asl per le verifiche del caso. Al momento sono stati trasferiti all’ospedale di Chieti quattro ospiti già risultati positivi al test e altri quattro che avevano febbre. Altri tamponi saranno eseguiti al più presto. Trattandosi di una residenza a valenza sanitaria, saranno i medici della stessa struttura a monitorare le condizioni dei pazienti ospitati nei prossimi giorni.

