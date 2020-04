Pescara: trasferiti gli anziani dalla casa di riposo di via del Santuario al Plaza

10 ospiti della casa di riposo di via del Santuario a Pescara, su disposizione del referente regionale per le maxi emergenze sanitarie Alberto Albani e dell’assessore alla Salute Nicoletta Verì, sono stati trasferiti in un hotel cittadino. Gli ospiti, tutti ultraottantenni e tra i quali ci sono una suora e una donna di 103 anni, non sono contagiati da Covid 19 e sono stati precauzionalmente allontanati dalla struttura assistenziale per evitare contatti con altri ospiti invece risultati positivi al virus. Il sindaco Carlo Masci ha ringraziato chi ha seguito il trasferimento “Grazie alla Protezione Civile, alla Croce Rossa, alla Asl di Pescara e al titolare del Plaza siamo riusciti a dare un alloggio confortevole, sicuro e garantito dal punto di vista sanitario alle persone più fragili. Questa sera sono andato a sincerarmi che tutto fosse a posto e a salutare la suora e le signore, nei loro volti ho visto sorrisi e sguardi di speranza, sono andato via contento e soddisfatto per il lavoro fatto.”

