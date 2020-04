Pescara, coronavirus e regole. Verranno intensificati i controlli nel periodo di Pasqua

Negli ultimi giorni sono stati comunicati dati positivi nella lotta al Covid-19, un segnale che rischia di ingenerare nei cittadini la convinzione che l’emergenza stia passando e che sia possibile alleggerire la guardia sulle norme attuate dal Governo per il contenimento della diffusione della pandemia. A tal proposito, stamattina, in videoconferenza, si è tenuto il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Gerardina BASILICATA che ha disposto l’intensificazione massiccia dei controlli per il periodo delle festività pasquali. La disposizione sarà attuata dal Questore di Pescara, Francesco MISITI, attraverso l’azione sinergica e massiccia della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, presente anche con il gruppo R.O.A.N., della Polizia Municipale e della Capitaneria di Porto. Polizia di Stato e Carabinieri presidieranno tutte le principali arterie di accesso a Pescara e l’intera città, al fine di evitare che la gente si sposti per raggiungere le abitazioni di familiari ed amici; in tal senso, saranno controllati i caselli autostradali e le strade provinciali. Al fine di evitare pericolosi assembramenti, la Polizia Municipale presidierà la riviera mentre il personale della Capitaneria di Porto e del Gruppo ROAN della Guardia di Finanza si occuperà di controllare la spiaggia. A Montesilvano, i Carabinieri e la Polizia Municipale presidieranno le vie cittadine ed il lungomare; la Polizia Stradale controllerà il flusso d’ingresso del casello autostradale Pescara Nord. “Non possiamo permetterci di vanificare gli sforzi fatti nelle ultime settimane, pur avendo il desiderio legittimo di farci una passeggiata all’aria aperta o di passare qualche ora in compagnia; siamo tutti chiamati a sconfiggere questo infido nemico, forze dell’ordine, sanitari, operatori nei servizi essenziali e molti altri. Ognuno DEVE fare la sua parte, ma solo con l’aiuto dei cittadini riusciremo ad uscirne!!! Cerchiamo di essere uniti e ce la faremo!!!” Si legge nella nota della Questura. “Perciò si raccomanda, anche nei giorni di festa, di attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalla normativa vigente che prevede di uscire dalla propria abitazione solo per comprovate esigenze lavorative, per stato di necessità o per motivi di salute, esigenze che verranno poi accertate dai numerosi operatori delle Forze dell’Ordine.I controlli, già in atto, saranno maggiori e più incisivi nelle giornate venerdì, sabato, domenica di Pasqua e lunedì di Pasquetta.”

Share on: WhatsApp