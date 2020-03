Villa Caldari di Ortona, tanti appelli per l’istituzione della zona rossa

Il sindaco di Ortona, Leo Castiglione è tornato a chiedere che venga istituita la zona rossa per Villa Caldari, popolosa frazione che conta circa 1200 residenti colpita dal contagio del Covid 19. “Oggi registriamo altri due casi positivi e quindi saliamo a 32 persone contagiate a Ortona, di cui 5 decedute. Al momento sono circa 50 le persone in quarantena domiciliare, un dato in continua evoluzione tra chi termina il periodo di osservazione e i contatti dei nuovi positivi.” scrive sulla sua pagina Facebook il sindaco ricordando che il maggior numero dei contagi si registra a Villa Caldari. Stessa richiesta è stata fatta dal Deputato Camillo D’Alessandro di Italia Viva che ha scritto al Presidente Marsilio” Ho scritto al presidente perché su Ortona è emergenza.” si legge “Vanno garantiti i tamponi a tutti i residenti di Villa Caldari per mappare la reale situazione, anche per individuare i possibili asintomatici.Bisogna considerare il quadro di insieme. Vanno aggiunti i casi positivi dei comuni limitrofi di Arielli e Crecchio, dove si registrano anche decessi, contagio molto probabilmente collegato al focolaio di Caldari”

