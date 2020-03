Bcc Sangro Teatina, ecco i nuovi orari e le raccomandazioni per i clienti

Nuove regole per la Bcc Sangro Teatina in questo momento di emergenza a causa dell’epidemia causata dal Covid-19. Da mercoledì 25 marzo L’ACCESSO ALLE FILIALI per Soci e Clienti è consentito ESCLUSIVAMENTE PREVIO APPUNTAMENTO e per lo svolgimento di operazioni che presentino carattere di urgenza. La Bcc SangroTeatina ha adottato le nuove misure in seguito all’ultimo DPCM del 22 marzo scorso e con l’obiettivo di tutelare la salute del personale, dei Soci e dei Clienti dal contagio.Riportiamo il testo dell’avviso diffuso dalla banca.

Le filiali, si ricorda, sono APERTE soltanto la MATTINA nei consueti orari e CHIUSE nel POMERIGGIO.

La Bcc Sangro Teatina raccomanda a Soci e Clienti di attenersi rigorosamente alle disposizioni di distanziamento sociale durante la permanenza all’interno delle filiali e in caso di eventuali attese all’esterno. Per ridurre al minimo gli ingressi in filiale, la Banca rinnova l’invito a utilizzare i canali digitali alternativi per bonifici, pagamento bollettini, Mav, Rav, pagamento effetti, ricarica carte prepagate e credito telefono, bollo auto, consultazione estratti conto, movimenti;

a servirsi di bancomat per i prelievi di banconote, pagamenti utenze, ricariche carte prepagate e ricariche telefoniche;

a utilizzare per le spese quotidiane carte di credito, debito o prepagate, riducendo l’uso del contante.

———————————————

NON RECATEVI IN BANCA PER PAGAMENTO DI BOLLETTE E RICHIESTE DI ESTRATTI CONTO.

———————————————

Per il bene di tutti vi chiediamo COLLABORAZIONE.

Per prendere un APPUNTAMENTO contatta la tua filiale:

Filiale ATESSA

Email: atessa@bccsangro.it

Telefono: 0872 85931

Fax: 0872 850333

Responsabile: Toppa Kristian

Filiale PIAZZANO DI ATESSA

Telefono: 0872 897548

Fax: 0872 895426

Responsabile: Santovito Simone

Filiale CASALBORDINO

Email: casalbordino@bccsangro.it

Telefono: 0873907592

Fax: 0872907050

Responsabile: Berardi Mario

Filiale CASTIGLIONE MESSER MARINO

Email: castiglione@bccsangro.it

Telefono: 0873978840

Fax: 0873978140

Responsabile: Piccirilli Vincenzo

Filiale AGNONE

Email: agnone@bccsangro.it

Telefono: 086578905

Fax: 086578925

Responsabile: Petitti Mariassunta

Filiale GIULIANO TEATINO

Email: giuliano@bccsangro.it

Telefono: 0871710152

Fax: 087171208

Responsabile: Faiulli Dario

Filiale CANOSA SANNITA

Email: canosa@bccsangro.it

Telefono: 087193201

Fax: 087193231

Responsabile: Sciartilli Domenico

Filiale SCERNI

Email: scerni@bccsangro.it

Telefono: 0873914507

Fax: 0973914797

Responsabile: Saraceni Michelina Paola

Filiale VILLA SANTA MARIA

Email: villasantamaria@bccsangro.it

Telefono: 0873944944

Fax: 0872940860

Responsabile: Di Stefano Melissa

Filiale CHIETI

Email: chietiscalo@bccsangro.it

Telefono: 0871446946

Fax: 0871574794

Responsabile: Del Negro Pierpaolo

Filiale ALTINO

Email: selvadialtino@bccsangro.it

Telefono: 0872596296

Fax: 0872596297

Responsabile: Menna Antonietta

Filiale SAN MARTINO IN PENSILIS

Email: sanmartino@bccsangro.it

Telefono: 0875605297

Fax: 0875604919

Responsabile: D’Ugo Raffaele

Filiale TERMOLI

Email: termoli@bccsangro.it

Telefono: 0875701600

Fax: 0875709365

Responsabile: Di Leonardo Adele

Filiale di BAGNOLI DEL TRIGNO

Email: bagnoli@bccsangro.it

Telefono: 0874870169

Fax: 0874870909

Responsabile: Zaccardi Felice

Filiale GUGLIONESI

Email: guglionesi@bccsangro.it

Telefono: 0875681010

Fax: 0875681797

Responsabile: Zio Nicola

Filiale LANCIANO

Email: lanciano@bccsangro.it

Telefono: 0872711593

Fax: 0872711073

Responsabile: Travaglini Antonio