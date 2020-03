Montesilvano: attivato un numero telefonico per sostegno psicologico

Il numero telefonico di sostegno psicologico, gestito dall’Azienda speciale per i servizi sociali, servirà anche per le necessità delle famiglie indigenti. Il numero 0854481326 potrà essere contattato dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 14.

“Abbiamo attivato, tramite l’Azienda speciale, un servizio per le famiglie in stato di fragilità – spiega l’assessore alle Politiche sociali Barbara Di Giovanni -, che richiedono un aiuto per il rifornimento di generi alimentari e di beni di prima necessità. Alcune persone iniziano ad avere difficoltà economiche e non riescono a pagare l’affitto mensile. In questo momento vivono uno stato di disagio soprattutto a causa della perdita di lavoro. Per questo è stato istituito un coordinamento per la gestione degli interventi dell’inclusione sociale, in collaborazione con la Caritas e attraverso il Pis (Pronto intervento sociale). Le richieste di famiglie in stato di disagio vengono gestite attraverso la Caritas, che consegna a domicilio pacchi alimentari e pasti, quando c’è la reale impossibilità di uscire oppure indichiamo loro l’emporio solidale, in corso Umberto a Montesilvano, per il ritiro di alimenti. Ci sono anche nuclei familiari nuovi, che prima di questo periodo non erano seguiti dall’Azienda speciale e altri invece supportati già da tempo dall’inclusione sociale. Prosegue invece il servizio di sostegno psicologico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14 con gli assistenti sociali, che filtrano le telefonate per le psicologhe. Ogni giorno chiamano decine di persone, anche da comuni limitrofi, per gestire lo stress e gli stati d’ansia generati da questo periodo difficile”.