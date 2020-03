Lanciano: approvato il bilancio di previsione 2020

“Abbiamo approvato il bilancio di previsione 2020 in un consiglio comunale che passerà alla storia per tanti motivi.” E’ quanto afferma il sindaco di Lanciano Mario Pupillo dopo la seduta dell’assemblea che si è svolta rispettando tutte le misure di sicurezza. “Ci siamo assunti le nostre responsabilità, nel rispetto del nostro mandato e delle misure di sicurezza disposte dalle autorità sanitarie e governative, nei confronti della comunità che abbiamo il dovere e l’onore di amministrare e che abbiamo dotato dello strumento fondamentale per essere guidata al meglio in questi giorni così difficili. Un bilancio da 30 milioni di euro che aprirà da subito a nuove assunzioni, a nuovi interventi straordinari per contenere i disagi che derivano alle imprese e alle famiglie per l’emergenza coronavirus: come ha sottolineato il nostro Assessore Carlo Orecchioni, siamo pronti a valutare il differimento delle scadenze e numero delle rate di quelli che sono i tributi comunali, come Tari e Tosap. Grazie a quanti hanno voluto condividere con noi una pagina importante di servizio alla cittadinanza nel supremo interesse pubblico: gli Assessori, i Consiglieri, la Segretaria comunale, i Dirigenti i Dipendenti comunali, i Cittadini collegati in streaming. Un grazie particolare e speciale va a Leo Marongiu, presidente del Consiglio Comunale, che in questi giorni difficili ha saputo condurre in porto con le qualità che tutta la città gli riconosce, noi per primi, una fase delicatissima per la vita amministrativa della città.” Nel corso del consiglio comunale non è mancato un momento di tenerezza con una bimba che ha regalato un disegno con un arcobaleno. Un messaggio di positività per tutti.

