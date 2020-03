Lanciano: Chiara Crognale si laurea on line

In questo momento di emergenza anche il mondo della scuola si adegua ed allora ecco la tesi discussa on line. Il momento tanto atteso per Chiara Crognale, studentessa lancianese residente in contrada Nasuti, si è svolto con l’aiuto di un pc. La ragazza, infatti, ha discusso la sua tesi “Progettazione di un sistema SERU, che consiste in un sistema innovativo di produzione”, on line laureandosi cosi in ingegneria gestionale presso l’Università di Bologna. Sicuramente una esperienza unica che resterà per sempre impressa nella mente. Alla neolaureata porgiamo le nostre felicitazioni con l’augurio che, non appena si esce da questo terribile momento, possa festeggiare come e’ giusto, con parenti ed amici.

