Lavoro: Fioretti incontra operatori aziende co-working

“Creare una rete regionale di soggetti che offrono servizi di coworking sul territorio. Su questo tema si è mossa la riunione che l’assessore alle Politiche formativa, Piero Fioretti, e il consigliere regionale Roberto Santangelo, hanno avuto con i rappresentanti di alcune aziende che operano in coworking in Abruzzo. “E’ nostra intenzione – ha detto l’assessore Fioretti – alzare l’attenzione su un settore in crescita che permette di avere servizi mirati sul territorio. Per aprire una nuova stagione è necessario che si creino

le condizioni per fare squadra, nel senso che tutti gli attori che operano sul coworking devono collaborare e dare il proprio apporto per disciplinare un settore giovane che ha bisogno di regole certe”. In questo senso, l’assessore Fioretti e il consigliere Santangelo hanno annunciato l’intenzione “di portare all’esame del Consiglio regionale un disegno di legge in grado di regolare l’attività e di creare un albo regionale dei soggetti che operanosul territorio”. Il passaggio normativo è il primo atto per la nascita di un albo regionale ma anche l’avvio formale di una seriedi iniziative importanti, tra cui la possibilità di far entrare il coworking all’interno dell’Fse. “E’ una circostanza che stiamo valutando – ha detto Piero Fioretti -. A giorni infatti dovrebbe essere pronto la rimodulazione del Piano operativo Fse per il2020-2021: in quella sede potrebbe essere inserito un riferimento alcoworking e la possibilità di finanziare attività di formazione mirate. Sarebbe un passaggio importante – conclude Fioretti – chesegna una nuova stagione per il co-working”.

