Coronavirus le regole da seguire

Il coronavirus sta creando preoccupazione in tutto il mondo. Non bisogna creare allarmismo, ma adottare tutte le norme per evitare eventuali contagi.Per contrastare la trasmissione dell’infezione da nuovo coronavirus il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato il 1° marzo un Decreto che armonizza a livello nazionale le misure di contenimento. Tra l’altro sono ribadite le principali regole igieniche da rispettare, come il lavaggio delle mani, e si “raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani”. Sulla nostra pagina Facebook seguiamo costantemente la situazione in Abruzzo pubblicando solo le notizie che provengono da fonti ufficiali. Potete seguirci su Fb

