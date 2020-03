Ad Abitare Oggi la New Energy combatte il “bollettavirus”

Non è passato inosservato lo stand dell’azienda New Energy alla fiera Abitare Oggi che si è svolta a Lanciano nello scorso fine settimana. Daniele Braccia, amministratore, ed i suoi collaboratori , infatti, per promuovere l’energia rinnovabile ed il risparmio energetico, hanno indossato dei camici bianchi esibendo tra le mani siringhe enormi con la scritta “bollettavirus”. Un modo per sdrammatizzare in un momento cosi difficile per l’Italia a causa del coronavirus che, come tutti auspichiamo, speriamo venga debellato al più presto. La New Energy, intanto, combatte le bollette di gas e luce, che rappresentano un vero problema per tante famiglie. L’azienda, che da anni propone un modo diverso di fare energia, questa volta ha proposto un modo diverso di farsi pubblicità raggiungendo l’obiettivo creando curiosità e suscitando interesse .

