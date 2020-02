Niko Romito premiato dal Consiglio Regionale

“Niko Romito è il simbolo dell’eccellenza abruzzese, è l’uomo che con la sua arte, con la sua maestria e il suo bagaglio di esperienza e di sapere rappresenta al meglio la volontà di rinascita, di crescita e di successo dell’Aquila e dell’Abruzzo intero. È un onore per il Consiglio regionale omaggiare l’uomo e lo chef con un riconoscimento formale e istituzionale, accogliendo l’invito del consigliere regionale Guerino Testa”. È il commento del Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri in occasione della cerimonia di premiazione dello Chef Niko Romito, insignito, appena lo scorso gennaio, del titolo di Miglior Chef dell’Anno, aggiudicandosi il ‘Cook of the Year Award’. Ad accogliere Romito questo pomeriggio nella Sala della Vetrata del Palazzo dell’Emiciclo a L’Aquila sono stati, oltre al Presidente Sospiri, anche il Governatore Marco Marsilio, il consigliere Guerino Testa, il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Santangelo, il Direttore della Brioni Nicola Di Marcoberardino, che ha realizzato l’omaggio del Consiglio regionale, il sindaco di Castel Di Sangro e Presidente della Provincia de L’Aquila Caruso, e il vicesindaco della città de L’Aquila Raffaele Daniele. Ad accompagnare lo chef la sorella Cristiana e la madre Giovanna, oltre allo staff di Casadonna.

“Con il Presidente Marsilio abbiamo scelto di accogliere Niko Romito nella navata del Palazzo dell’Emiciclo, frutto della ricostruzione post-sisma, ovvero uno spazio di rinascita, di voglia di farcela – ha rimarcato il Presidente Sospiri -, ovvero abbiamo ritenuto fosse uno spazio adeguato per sottolineare la vita, l’opera e il successo del nostro migliore abruzzese Romito. E per farlo abbiamo voluto con noi un’altra eccellenza abruzzese, ossia la Brioni”. La Presidenza del Consiglio regionale ha infatti omaggiato lo chef con una blusa-divisa da chef originale confezionata appositamente dalla Brioni con i loghi istituzionali della Regione Abruzzo e i simboli dell’attività di Romito, il quale ha annunciato l’avvio di una nuova impresa a Castel di Sangro, ossia un “Laboratorio di formazione, informazione e innovazione della cucina nel segno della salute”. Il Consigliere Testa ha invece omaggiato Niko Romito e la sorella Cristiana di due maioliche originali realizzate dall’artista Enea Cetrullo. “Il vero cuore del nostro territorio – ha detto il Direttore della Brioni Di Marcoberardino – è unire il saper fare con idee innovative. La Brioni è orgogliosa di aver potuto realizzare un omaggio per un alto rappresentante della nostra regione del fare con il quale il nostro Abruzzo potrà sicuramente scrivere le pagine più belle della propria storia”. Dopo la cerimonia istituzionale, i Presidenti Sospiri e Marsilio e il consigliere Testa hanno accompagnato Romito in una visita nei nuovi spazi istituzionali della Regione, realizzati dopo il sisma.