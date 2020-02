Le carenze idriche del chietino sul tavolo del Ministero dell’ambiente

Le problematiche relative alla risorsa idrica nel comprensorio dell’ex Ato del Chietino e che tanti disagi stanno creando ai cittadini residenti nei Comuni ora gestiti dalla Sasi, sono arrivati sul tavolo del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Sergio Costa, grazie all’interrogazione presentata dal parlamentare abruzzese Giuseppe Ercole Bellachioma (Lega). L’incontro è stato costruttivo e si apre più di uno spiraglio per i tanti problemi legati all’emergenza idrica. Il Governo si è reso disponibile a convocare un tavolo con l’Arera e con tutti i soggetti interessati, e avviare così gli attesi e necessari interventi infrastrutturali fondamentali per mettere fine a una situazione a dir poco difficile. La Sasi alla luce di questo significativo risultato farà pervenire al Ministero dell’Ambiente, in tempi brevi, gli studi di fattibilità degli interventi da realizzare. “Ci impegneremo per inviare tutto tempestivamente”, ha aggiunto il Presidente Gianfranco Basterebbe. La Regione, intanto, dovrà richiedere in maniera ufficiale la convocazione del tavolo.

