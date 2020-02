Giulianova: inaugurata l’Unità operativa di Epatologia

La ASL di Teramo ha inaugurato presso l’Ospedale di Giulianova al sesto piano del Padiglione Ovest, la nuova sede dell’Unità Operativa di Epatologia e Centro di Riferimento Regionale di Fisiopatologia della Nutrizione diretto dalla Dott.ssa Maria Giovanna Nespoli. La Dott.ssa Nespoli, già responsabile di una Unità Operativa, dirige il Centro Nutrizionale dal 2012, sottolinea il grande impiego di energie per arrivare a questo risultato che riveste un significato importante dal punto di vista della organizzazione del lavoro di questo Centro tanto conosciuto e apprezzato per gli importanti servizi erogati, ubicato in precedenza presso i locali della ASL in Via Ospizio Marino, Giulianova lido. “Il Centro nel corso degli anni ha aumentato di un terzo circa il volume dell’Attività passando dalle circa 9000 prestazioni alle oltre 12000 del 2019. Inoltre abbiamo registrato un aumento sensibile del numero di visite per i Disturbi dell’Alimentazione e della Nutrizione che passano dai 2080 del 2016 ai quasi 2700 del 2019, testimoniando ancora una volta la professionalità e il grande impegno profuso da tutto il personale per offrire servizi e prestazioni di elevata qualità. Dal 2012 è iniziata, inoltre, la collaborazione con il Centro di Salute Mentale della Val Vibrata, che vede coinvolto in prima persona il Dott. Domenico Di Sante, Medico Psichiatra che con costanza, passione e abnegazione ha reso possibile strutturare un TEAM multidisciplinare (nutrizionista, psicologo, psichiatra, dietista) con la presa in carico di utenti con Disturbi del Comportamento Alimentare, così come previsto da linee guida nazionali ed internazionali. Il trasferimento del Centro della Nutrizione, oggi, all’interno dell’Ospedale, comporterà un miglioramento in termini organizzativi con conseguente aumento della qualità dei servizi erogati.” I nuovi spazi, completamente ristrutturati e con vista mare, accolgono e offrono all’utenza un ambiente confortevole, particolarmente adatto alla diagnosi e alla cura di alcune delle patologie trattate. L’Attività del Centro si rivolge ad un’utenza di giovani adulti, adulti e anziani, si concentra principalmente sull’Alterazione dello Stato di Nutrizione per difetto (il sottopeso) e per eccesso (l’eccesso ponderale), si occupa inoltre di Alimentazione e Nutrizione, in varie patologie (sindrome metabolica, sindrome osteo-sarcopenica, status infiammatorio, disbiosi, neoplasie) e in stati fisiologici e parafisiologici.L’Equipe della UO, oltre al Dirigente Responsabile è composta da 2 Dirigenti Medici, la Dott.ssa Maddalena Paolini e la Dott.ssa Claudia Savina, le Dietiste Dott.ssa Natascia Pantoni e Dott.ssa Maria Teresa Di Bonifacio, l’infermiera f.f. di Coordinatrice Anna Pia Mattiucci, le Infermiere Professionali Angela Campanella, Gabriella Mina, Valentina Salaris e il Coadiutore Amministrativo Rita Carpegna.

