Rimborsi spese viaggi malati oncologici, risoluzione di Taglieri

La risoluzione firmata dal, che riguarda i rimborsi chilometrici per le spese di trasporto per le cure dei pazienti oncologici, è stata approvata all’unanimità dal Consiglio regionale dell’Abruzzo. “Si tratta – commenta Taglieri – di un documento scritto affinché il governo della Regione si impegni a sostenere economicamente i pazienti oncologici e le loro famiglie. Queste persone si trovano a vivere una condizione di estrema difficoltà quotidiana e hanno il diritto di essere supportati, in tutto e per tutto, dalle istituzioni”.

“È bene ribadire che un apposito fondo da cui attingere per rimborsare i viaggi dei pazienti dializzati è già presente. Tuttavia i pazienti si sono visti spesso rispondere che, per mancanza di disponibilità economica, non era possibile dare seguito alla richiesta. Una risposta che io non posso accettare, soprattutto alla luce dei numerosi sprechi che ogni giorno siamo costretti a pagare con fondi che, invece, dovrebbero essere utilizzati per ben altri scopi”.

“Con la nostra risoluzione – conclude – abbiamo ottenuto un impegno chiaro da parte della Giunta a stanziare risorse sufficienti per i rimborsi dei viaggi e affinché, cosa non meno importante, siano comunicate in maniera semplice ed esaustiva le modalità di accesso ai rimborsi. Adesso mi aspetto che l’Assessore Verì si attivi e stanzi i fondi necessari, perché persone con gravi malattie, e le loro famiglie, devono trovare le porte aperte quando si affidano alla sanità pubblica”.