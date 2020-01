ConfidImpresa Abruzzo diventa confidi “autorizzato” dal Fondo Centrale di Garanzia

Importante riconoscimento per Confidimpresa Abruzzo che nei giorni scorsi ha ottenuto lo status di confidi “autorizzato” dal Fondo Centrale di Garanzia, istituzione mediante la quale l’Unione Europea e lo Stato Italiano affiancano le piccole e medie imprese che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario. Si tratta di un riconoscimento solitamente riservato ad un numero ristretto di confidi presenti sul territorio nazionale. “Un bellissimo traguardo che conferma che il nostro Confidi è sano, con solidità patrimoniale e solvibilità. Frutto di un lavoro di squadra che ha dato i suoi frutti” ha dichiarato il presidente Fabrizio Bomba, nominato alla guida del Confidi da un anno e mezzo circa, in una fase difficile di transizione che ha portato alla trasformazione in Spa del Consorzio da gennaio 2019 .

“Essere un soggetto ‘accreditato’ dal Fondo Centrale di Garanzia comporta notevoli benefici sia per le imprese socie che devono accedere al credito, sia per le banche che ottengono la garanzia. La controgaranzia che possiamo rilasciare infatti è pari al 100%.Inoltre per le nuove imprese, le start-up possiamo valutare direttamente l’ammissibilità ai benefici della garanzia statale riducendo al minimo i tempi dell’iter burocratico per ottenere il finanziamento.” Ha aggiunto Bomba “Questo riconoscimento rafforza il nostro ruolo, cioè quello di essere un tramite tra le imprese e le banche al fine di facilitare l’accesso al credito. Abbiamo rafforzato e riorganizzato la nostra struttura per dare assistenza e risposte alle imprese che si rivolgono a noi.”