Comunali ad Avezzano. La Lega ha pronto il suo candidato

"Gli elettori ci chiedono con insistenza un cambiamento, un volto nuovo per guidare la città di Avezzano con rinnovate prospettive: la Lega è pronta a mettere a disposizione una figura che incarni queste caratteristiche, un profilo di valore e competenza adatto alla sfida". Lo dice il Segretario cittadino Roberto Laurenzi in merito alle imminenti elezioni amministrative di Avezzano.

“La Lega guiderà un processo di costruzione di una coalizione di centrodestra forte, coesa, competente, che possa far segnare un momento di svolta vera per la città, dopo anni di buio. E’ in questa ottica che abbiamo concluso il lavoro delle dieci commissioni tematiche per la stesura di un programma elettorale credibile e attuabile. Il programma sarà presentato pubblicamente e messo a confronto serio e serrato con associazioni, ordini, portatori sani di interessi, terzo settore, professionisti, volontariato. Contestualmente stiamo portando avanti alacremente il lavoro di valutazione dei profili per la costruzione della lista del partito. Un lavoro duro di selezione alla luce delle numerose richieste di candidatura che continuano a pervenire”.

“La Lega – conclude – sente forte il carico della responsabilità come primo partito cittadino. C’è bisogno di una svolta e noi siamo pronti ad assumerci l’onere e l’onore di guidarla. Dopo le elezioni in Emilia Romagna inviteremo in città Matteo Salvini, per un grande abbraccio con la popolazione”.