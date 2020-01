Lanciano: da Parrucchieri Rusk sotto l’albero le nuove tendenze del 2020

Babbo Natale e Mamma Natale hanno movimentato i pomeriggi della festa più importante in assoluto, dentro la sfera luminosa dinanzi a parrucchieri Rusk di Lanciano regalando foto e selfie con grandi e piccini e rispondendo alle domande dei bimbi. “Abbiamo pensato al babbo ed alla mamma Natale per ricordare che siamo un salone uomo donna e per creare maggiore animazione. Ed è stato cosi per grandi e piccini, per clienti e per I passanti.” Ci racconta il direttore artistico Antonio Bomba. Ma cosa ha lasciato Babbo Natale sotto l’albero? “Tanto colore, nuove sfumature, che danno riflessi di luce incredibili. Si può giocare con I colori e bastano pochi tocchi per far cambiare la luce del viso” ci spiega Bomba, esperto colorista “Ovviamente il colore non è tutto perché abbiamo i nuovi tagli secondo la tendenza del 2020. Insomma siamo pronti ad offrire il cambiamento sempre nel rispetto della personalità del cliente.”

