Pescara: solidarietà, una cena per i senzatetto nel sottopasso della Stazione

Tutto pronto per la cena per i senzatetto che Pescara questa sera, sabato 28 dicembre 2019, offrirà nel sottopasso ferroviario della stazione.

Organizzata dal Comitato di Pescara della Croce Rossa Italiana, Presidente Avv. Fabio Niueddu e con il patrocinio ed il contributo dell’assessorato “Ascolto del disagio sociale”, assessore Nicoletta di Nisio, questa sera i senza fissa dimora – ma anche persone che in questi giorni di festa sono sole, gli anziani e chi è in difficoltà economica – saranno ospitati nella struttura. A cucinare uno Chef conosciuto ed apprezzato: Tany Moscone.

L’Assessore Nicoletta Di Nisio ha dichiarato: “Tutto organizzato: dalla sala riscaldata, ai pulmini navetta per riaccompagnare gli ospiti a destinazione, alla musica, agli animatori. Gadget con cappellino, guanti e sciarpa che verranno distribuiti agli ospiti del cenone anche la tombola finale con premi per tutti i partecipanti prevede oltre 40 “tombolini” per poter donare un piccolo oggetto a tutti. Grazie al contributo dell’Assessorato al disagio sociale, saranno anche distribuito con la Caritas, trecento buoni carne da quindici euro, equamente divisi fra tutte le parrocchie della nostra città. Saranno presenti consiglieri di maggioranza e opposizione perché quando si fa volontariato, non c’è colore politico che tenga. Ci ritroveremo con l’intero Consiglio Comunale, unitamente al Sindaco, al fianco di queste persone, al suono della musica”. Presenti Volontari, oltre che della Croce Rossa, della Caritas, On The Road, Comunità di Sant’Egidio, Comunità Papà Giovanni XXIII, Vincenziane.

