Bilancio regionale: la consigliera La Porta soddisfatta per i fondi alla cultura ed ai piccoli comuni

“Un bilancio chiaro, trasparente e che ha dimostrato la compattezza della maggioranza” è il commento della consigliera regionale della Lega, Antonietta La Porta, al bilancio regionale approvato nella notte scorsa in una lunga seduta di Consiglio Regionale. “Un bilancio concreto con il quale si dà risposta a tantissime problematiche sollecitate dagli abruzzesi. Uno strumento finanziario attento alle opere pubbliche, alle infrastrutture, al sociale. Sono particolarmente soddisfatta per i fondi destinati alla cultura. Mi sono impegnata molto per la mia città, Sulmona, affinché non fosse mortificata la sua vocazione per la cultura. Abbiamo quindi previsto fondi per il Sulmona Film Festival, per la Camerata Musicale Sulmonese, per il Premio Sulmona. Tutte realtà che rappresentano una ricchezza per il nostro territorio. Investire in cultura significa creare crescita sociale ed economica e la maggioranza che governa questa Regione ne è convinta. E’ un bilancio che guarda con attenzione ai piccoli comuni. Ho raccolto le istanze dei sindaci, di Pettorano Sul Gizio, Goriano Sicoli, Roccacasale e mi sono impegnata affinché ci fossero risorse per i loro territori. Altra soddisfazione che esprimo è per il finanziamento ai tirocinanti della giustizia. Mi sono occupata di loro sin dalla campagna elettorale e, non appena eletta, mi sono subito attivata per fare in modo che venisse presentata un’apposita delibera in Giunta.” Non manca la consigliera La Porta di commentare l’atteggiamento delle opposizioni. “E’ stato fatto un ostruzionismo di basso livello al quale abbiamo risposto dimostrando compattezza e serietà.”

