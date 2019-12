Lanciano: il 14 dicembre concerto di beneficenza di Stefano Mhanna

Un concerto per i Gumuz. Un evento di solidarietà organizzato da Progetto Etiopia Onlus di Lanciano con un musicista di fama internazionale, Stefano Mhanna. Da bambino prodigio a grande artista. Mhanna, 24 anni, è diplomato in quattro strumenti fra i più difficili esistenti. Il primo in violino, conseguito in soli quattro anni anziché dieci e a soli 11 anni con punteggio di 10 con lode e menzione speciale al Santa Cecilia di Roma (votazione mai raggiunta prima ad una così giovane età in tutta la storia del conservatorio romano), e gli altri tre conseguiti a soli sedici anni, rispettivamente in viola, pianoforte e in organo e composizione organistica. “Un grande talento che eseguirà brani di Paganini, Mozart, Bach, Chopin, Listz, Beethoven – dichiara Angelo Rosato presidente della Onlus – Lo scopo del concerto è raccogliere fondi per i Gumuz, un popolo che in Etiopia vive in grande povertà.” Il concerto si terrà presso l’ex casa di Conversazione sabato 14 dicembre alle 18.00.

