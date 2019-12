Nasce su Facebook il gruppo delle “Sardine peligne”

Anche in Valle Peligna nascono le sardine. Già da qualche settimana, ispirato dal flash mob di Bologna, è attivo il gruppo Facebook “Sardine Peligne”, riconosciuto dalla pagina madre “6000 sardine” e referente per il territorio del gruppo “6000 sardine abruzzesi”. Chiara, Doriana, Andrea e Gino sono gli amministratori della pagina ed in una nota precisano “Accogliendo il sentimento di tanti, giovani e non, abbiamo deciso di rompere gli indugi e, per una volta, di “metterci la faccia” fondando questo gruppo, per sua natura aperto al contributo assolutamente paritario di tutti quelli che si riconoscono nei valori delle sardine. Era tanto, troppo tempo che le parole ci rimanevano strozzate in gola…era tanto, troppo tempo che assistevamo increduli a un veleno sottile che si propagava fin dentro le nostre case e le nostre famiglie. Quello delle sardine è un movimento orgogliosamente contro: contro una politica di propaganda violenta ed intollerante, contro una “bestiale” costruzione ideologica finalizzata a fomentare e sdoganare l’intolleranza.”La nota si conclude con un invito al flash mob di sabato 7 dicembre alle 18:30 a Pescara (Piazza Salotto) ed all’evento nazionale del 14 dicembre, alle 15:00 a Roma .

